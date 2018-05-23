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İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 11:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Dün Siirt’e gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri sözde Siirt Deştova Gücü Sorumlusu "Gri Kategori"de yer alan “Kendal” kod adlı ‘Adnan Çelik’ ölü olarak ele geçirildi" denildi.

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

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Anahtar Kelimeler:
kendal PKK terörist adnan çelik İçişleri Bakanlığı TSK

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Elinize sağlık Aslanlar..
Dolar ne oldi abu.oyum kime vereyim abu.
ellerine sağlık
ben de şarkıcı filan sandım.
Dolar 4.95 tl olmuş
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