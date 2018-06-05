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İçişleri Bakanlığına ait atama kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 04:07 | Son Güncelleme

Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı

İçişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik, birinci derece kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına atandı.

Dengeşik'ten boşalan Adalar Kaymakamlığı görevine ise Kırıkhan eski Kaymakamı Mustafa Ayhan getirildi.

Söz konusu atama kararları, 657 sayılı Kanun'un 71, 74 ve 76'ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Adalar atama İçişleri Bakanlığı istanbul Resmi Gazete

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