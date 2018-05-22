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İçişleri Bakanlığınca Kars ve Siirt'te sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 22:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca Kars ve Siirt'te sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.


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