HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!
Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralıBingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Hayati Yazıcı: Vatandaş fantezi yapmasın

Hayati Yazıcı: Vatandaş fantezi yapmasın

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

Yalçın Küçük hangi partiye oy vereceğini açıkladı!

Yalçın Küçük hangi partiye oy vereceğini açıkladı!

İstanbul'da İYİ Parti-AK Parti kavgası! İYİ Parti milletvekili adayı Yücel Coşkun da karıştı

İstanbul'da İYİ Parti-AK Parti kavgası! İYİ Parti milletvekili adayı Yücel Coşkun da karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.