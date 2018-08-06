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İçişleri Bakanlığınca, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Şiyar-Rüstem kod adlı Deniz Tali'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Şiyar-Rüstem kod adlı Deniz Tali'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


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