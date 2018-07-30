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İçişleri Bakanlığından, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


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