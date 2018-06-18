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İçişleri Bakanlığından, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 7'si sözde üst düzey 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 7'si sözde üst düzey 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi


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