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İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


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