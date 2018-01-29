İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 819 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 450, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 59, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 623, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 34 zanlı gözaltına alındı. Planlı operasyonlarda bin 166'sı terör suçları, 72'i düzensiz göç ve 3 bin 139'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 377 kişi gözaltına alındı.
DEMET TAŞAR YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde aralarında mavi listede aranan teröristler ile Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Taşar'ın da bulunduğu toplam 28 teröristin (1 ölü, 21 sağ, 6 teslim) etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Demet Taşar'ı ihbar edenler için 1.5 milyon TL ödül konmuştu.
DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda biri ölü, 21'i sağ, 6'sı teslim olmak üzere 28 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları tespit edilen 311 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak, Bitlis, Iğdır ve Kars'ta yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 14 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 4 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.
Güvenlik güçlerince patlayıcı yapımında kullanılan 108 kilogram madde, 6 el bombası, biri ağır ve uzun namlulu olmak üzere 9 silah ile 13 bin 975 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.
UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 273 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 642 kilogram esrar, 215 kilogram eroin, 35,5 gram kokain, 27 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 6,1 kilogram metamfetamin, 3 bin 39 uyuşturucu hap, 845 kök kenevir, 476 bin 409 paket kaçak sigara ve 36 ton 489 litre akaryakıt ele geçirildi.
Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 367 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 32 kilogram esrar, 1,5 kilogram eroin, 2 bin 390 uyuşturucu hap, 730 kök kenevir ile 14 tabanca ve tüfek bulundu.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında 3 bin 101 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 72 şüpheli gözaltına alındı.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 571 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, 208 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
TSK'DAN AFRİN AÇIKLAMASI
TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur" denildi.
Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'
FETÖ sanığı eski rektör: Gülen, ‘Cennette âlâ bir yer kazanmışsın, ibadete gerek yok’ dedi
Dondurucu soğukta at sırtında kaplıca!
Son dakika: Kilis'e bir roket daha atıldı
CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!
Nehrin öte yakasından Kuzey Kore
Yunan basını, Kardak açıklarına çelenk bırakan bakanı yerden yere vurdu
Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü
Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı
Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!
Okuyucu Yorumları 13 yorum