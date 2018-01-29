İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 819 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 450, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 59, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 623, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 34 zanlı gözaltına alındı. Planlı operasyonlarda bin 166'sı terör suçları, 72'i düzensiz göç ve 3 bin 139'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 377 kişi gözaltına alındı.

DEMET TAŞAR YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde aralarında mavi listede aranan teröristler ile Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Taşar'ın da bulunduğu toplam 28 teröristin (1 ölü, 21 sağ, 6 teslim) etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Demet Taşar'ı ihbar edenler için 1.5 milyon TL ödül konmuştu.

DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda biri ölü, 21'i sağ, 6'sı teslim olmak üzere 28 terörist etkisiz hale getirildi.