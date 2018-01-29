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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 10:32 | Son Güncelleme 6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili son dakika açıklama yaptı. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 oldu. Ayrıyeten, mavi listede yer alan ve başına 1,5 milyon lira ödül konulan DEAŞ'lı terörist Demet Taşar'ın da yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 819 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 450, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 59, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 623, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 34 zanlı gözaltına alındı. Planlı operasyonlarda bin 166'sı terör suçları, 72'i düzensiz göç ve 3 bin 139'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 377 kişi gözaltına alındı.

DEMET TAŞAR YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde aralarında mavi listede aranan teröristler ile Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Taşar'ın da bulunduğu toplam 28 teröristin (1 ölü, 21 sağ, 6 teslim) etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Demet Taşar'ı ihbar edenler için 1.5 milyon TL ödül konmuştu.

DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda biri ölü, 21'i sağ, 6'sı teslim olmak üzere 28 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları tespit edilen 311 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak, Bitlis, Iğdır ve Kars'ta yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 14 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 4 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince patlayıcı yapımında kullanılan 108 kilogram madde, 6 el bombası, biri ağır ve uzun namlulu olmak üzere 9 silah ile 13 bin 975 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 273 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 642 kilogram esrar, 215 kilogram eroin, 35,5 gram kokain, 27 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 6,1 kilogram metamfetamin, 3 bin 39 uyuşturucu hap, 845 kök kenevir, 476 bin 409 paket kaçak sigara ve 36 ton 489 litre akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 367 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 32 kilogram esrar, 1,5 kilogram eroin, 2 bin 390 uyuşturucu hap, 730 kök kenevir ile 14 tabanca ve tüfek bulundu.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 3 bin 101 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 72 şüpheli gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 571 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, 208 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

TSK'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur" denildi.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
yüce allahımız türk askerine ve türk polisine yardım etsin..
ohhh ne güzel haftaya böyle güzel haberle başlamak.rabbim askerlerimizden razı olsun,çünkü biz onlardan razıyız.
NE OLUR BUNCA ŞEHİT BUNCA KEDERLİ AİLE YAZIK, GÜNAH DEĞİL Mİ??..10 GÜN İÇERİSİNDE GERİ DÖNECEKSİN,YİNE TERÖR ÖRGÜTÜ ORAYA YERLEŞİP TEKRAR GÜÇLENECEK..SEN KENDİ SINIRLARIN İÇİNDE GÜÇLÜ KAL YETER..
@erxcanka79 Ne içtin gardaş sen yaaa :) Atılan roketler nenenin bahçesinden değil afrin den atılıyor !!!
ha gayret 400 kanı bozuk kaldı allah yar ve yardımcısı osun askerimize ilk yapılan açıklamada 1000 pkk lı bölgeye gönderildi diyorlardı demek oluyor 9 günde 600 pislik temizlendiyse kaldı bir hafta.
allah mehmetçigimize güç kuvvet versin attıgınızı 12 den vurun siz vurun ki ülkemiz sonra orta dogu sonrada dünya rahat etsin. bu vatan hainleri a b d nin_ve israilin bokunu temizleyen satılmış köpekler kudursada önlerine atın leşlerini yakında sizlerinde sonu bu olacak hain köpekler biz orada özgürlük için biz orada refah için biz orada analar bacılar aglamasın diye oradayız hey hainler sizler gibi insanları yerinden yurdundan ederek vurarak kırarak öldürerek degil biz oralara özgürlük getirecegiz sizin işinize gelmez tabiki vatan hainleri
vurun aslanlar vurun. ses gelsin..
rabbim vatanımı, bayrağımı, dinimi,milletimi korusun ...
suriye bataklığını kurutunda ordan sinek ve haşarat yurdumuza girmesin.allah ordumuzu korusun
türbanlı terörist çok güclü bi milletiz ki içerden dışardan yıkamıyolar
Allah bereket versin :)
vurun esir almak yok
Pkk daes elele aftinde guya catisiyorlar kimi kandiriyorsunuz tek amaciniz Turkiyeyi suriyeye dondurmekti ama olmadi once 15 temmuz sonra firat simdi afrin yarin minbic kurtulus savasi veriyoruz ama icimizdeki bazi kesimler ya anlamiyor yada hainlik yapiyor onlara yaziklar olsunnn
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