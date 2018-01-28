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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Türk Tabipler Birliği hamlesi!

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 17:11 | Son Güncelleme 2 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği’nin merkez konsey üyelerinin görevlerine son verilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılmasını talep etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Türk Tabipler Birliği hamlesi!

Cuhurbaşkanı Erdoğpan'ın "Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, sınırların korunmasının yolu, YPG ile yaşanmasından geçiyormuş. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Siz ne vicdansızsınız ya. Profesör, doçent, sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor?" diye tepki gösterdiği Türk Tabipler Birliği’nin merkez konsey üyeleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, konsey üyelerinin görevlerine son verilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılmasını talep etti.

Yapılan açıklamada,''Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin, ülkemizin ve milletimizin milli birlik ve beraberliğini, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü hedef almış terör örgütüyle mücadele kapsamında ulusal mevzuat ve BM Şartı 51.Madde ile BM GENEL KURULUNUN 1373, 1624, 2170 ve 2178 sayılı terörle mücadele bağlamında aldığı kararlar uyarınca başlattığı meşru, hukuka uygun ZEYTİN DALI HAREKATI ile ilgili SAVAŞ değerlendirmelerine yer vererek yaptığı açıklama ülkemize ve milletimize alçakça saldırılarda bulunanların dışında kimseye bir yararı yoktur ve açıklama terör örgütü ile onun iç ve dış destekçileri dışında karşılık bulamamıştır. Bugün Türkiye’de 3 milyon 454 bin suriyeli kardeşimiz bulunmaktadır. Kendi topraklarında bir insanın yaşama hakkı en temel hakkıdır. Zeytin Dalı Harekatı da bu insanların kendi topraklarında teröristlerden arındırıp yaşam haklarını temin etmek içindir aynı Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi. Zeytin Dalı Harekatının amacının ülkemizin ve komşularımızın toprak bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmek, terör örgütü ve onun destekçileri tarafından hedef alınan huzur ve barış ortamını korumak bozulan yerlerde tekrar sağlamak olduğu "Dünya Beşten Büyüktür" diyerek mazlum ülkelerin ve mazlum insanların başta yaşam hakları olmak üzere tüm insani haklarını, huzurunu, barışını, güvenliğini, koruma yönünde kararlı bir duruş sergileyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililerimiz tarafından her fırsatta dile getirilmiştir. Zeytin Dalı Harekat’ı bu amaca uygun olarak tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmektedir.

Kamu Kurumu Niteliğindeki meslek kuruluşunun merkez konseyi üyesi olan şüpheliler görevlerini kötüye kullanmışlar, terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösteren halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bir açıklama yapmışlardır. Bu açıklamanın hukuk tarafından korunacak bir yönünün olmadığı açıktır. Bu açıklama sadece milletimizin değil, şüphelilerin temsil ettiği meslektaşlarının da tepkisine neden olmuştur. Başta terör örgütüyle kahramanca cansiperane mücadele eden kahramanlarımıza, milletimize saygısızlık olan bu açıklamayı sadece terör örgütü mensuplarının, onun siyasi uzantılarının iç ve dış destekçilerinin sahiplendiği dikkate alındığında şüphelilerin kanuna ve birliğin amaçlarına aykırı suç teşkil eden faaliyette bulunduklarının net bir şekilde anlaşılacağı muhakkaktır.

Bu açıklamada yer alan hususların Terör örgütünün faaliyetlerini meşru göstermeye yönelik olması, suçu ve suçluyu övmesi, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedenleriyle TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ üyeleri hakkında ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA suç duyurusunda bulunma ve ayrıca yine CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN 6023 Sayılı Kanunun EK MADDE 2/2 uyarınca bugüne kadar ambulanslara, hastanelere ateş eden sağlık çalışanlarını, doktorları öldüren terör örgütünü açıkça kınayan bir açıklama yapamayan Türk Tabipleri Birliğinin merkez konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi amacıyla Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.'' denildi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Çorum İl Kongresi öncesi, vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Tabipler Birliğine çok sert tepki göstererek ""Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, sınırların korunmasının yolu, YPG ile yaşanmasından geçiyormuş. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be. Kan dökülmesine karşınız da bölücü örgüt Suriye'de on binlerce insanı vahşice katlederken niye gıkınız çıkmadı. Sözde profesörler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız ya. Profesör, doçent, sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor?" demişti

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
tayyip bir sen haklısın fettullah kandırmış obama aldatmış abd yanıltmış böyle bir insan milleti kandırmayıda iy bilir senin her dedğin sözün arkasında kesin bir şey ararım şehite kelle diyen sen millyetçiliği ayaklar altına aldım diyen sen pkk lı barzaye türkiye seninle gurur duyoyor diye bağırtan sen kalkmış konuşuyon utanmadan
ŞİMDİYE DEK ÖZGÜRLÜK NARALARI ATARAK HALKLARIN KARDEŞLİĞİ NARALARI ATARAK ALENEN BÖLÜCÜ OLAN,KATLEDEN MAYIN KOYAN PUSU KURAN BOMBA PATLATAN NİCE YETİMLERE SEBEP OLMUŞ NİCE ANALARIN YÜREĞİNE ATEŞ DÜŞÜRMÜŞ BU MÜŞRİK VE KAFİR GÜRUHUN PKK NIN SOKAKTAKİ DEVAMI OLAN HER DAİM SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRMİŞ MOLOTOF ATMIŞ ASKER VE POLİSLE ÇATIŞMIŞ SENDİKA BİRLİK VE DERNEKLER VAR.YAPTIKLARI KAYITLI DELİLLİ ARŞİVLERDE.SANKİ BU MİLLET MECBURMUŞ BUNLARIN ÜLKEDE HUZURU BOZMASINA SANKİ ALIŞMALIYMIŞIZ BU NORMALMİŞ GİBİ HER 1 MAYISTA HER BAHARDA BİR BAHANE İLE BU MİLLETE BEDEL ÖDETTİLER.HESABI SORULMALI.
Savaş karşıtı olanlar neye göre karşısınız,teröristlerin yaşamasını mı istiyonuz.bir gün bir yerlerde sizin de ailenizden birilerinin de canını alması için mi karşısınız. Yazıklar olsun sizlere be yazıklar olsun terörist ti destekliyonuz burda apaçık aleni yazık,bu vatanda nasıl görev yapıyonuz siz bu düşünce fikirle ,,, sizin yaptığınız ha teröristti desteklemişiniz ha teröristlerin yanında tarafında durmuşunuz.bunun arasında hiç bir fark yok, o zaman size milletin bakış açısı nasıl olabilir,,,
Çok çok geç kalınmış lakin doğru bir karar.TMMOB de aynı zihniyet.Ona da da bir el atılsa çok iyi olur.
Bence bütün siviller gibi kurumlarda ,,, göz önünde olan sanat camiası da,hepsinin sesini duyurması gerekir sesiz ce izlemek olmaz.Bu vatanda yaşıyoruz hepimiz,herkes tepkisini göstermeli devlet millet birlik içinde olmalı,böyle bir durumda sesini çıkarmasan devletinin askerinin yanında yer almasan,yarın başın sıkışınca devletim milletim demeye yüzü olsun herkesin,,,Bu Vatan hepimizin Başka Türkiye yok
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