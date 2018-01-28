İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Türk Tabipler Birliği hamlesi!

Cuhurbaşkanı Erdoğpan'ın "Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, sınırların korunmasının yolu, YPG ile yaşanmasından geçiyormuş. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Siz ne vicdansızsınız ya. Profesör, doçent, sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor?" diye tepki gösterdiği Türk Tabipler Birliği’nin merkez konsey üyeleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, konsey üyelerinin görevlerine son verilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılmasını talep etti.

Yapılan açıklamada,''Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin, ülkemizin ve milletimizin milli birlik ve beraberliğini, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü hedef almış terör örgütüyle mücadele kapsamında ulusal mevzuat ve BM Şartı 51.Madde ile BM GENEL KURULUNUN 1373, 1624, 2170 ve 2178 sayılı terörle mücadele bağlamında aldığı kararlar uyarınca başlattığı meşru, hukuka uygun ZEYTİN DALI HAREKATI ile ilgili SAVAŞ değerlendirmelerine yer vererek yaptığı açıklama ülkemize ve milletimize alçakça saldırılarda bulunanların dışında kimseye bir yararı yoktur ve açıklama terör örgütü ile onun iç ve dış destekçileri dışında karşılık bulamamıştır. Bugün Türkiye’de 3 milyon 454 bin suriyeli kardeşimiz bulunmaktadır. Kendi topraklarında bir insanın yaşama hakkı en temel hakkıdır. Zeytin Dalı Harekatı da bu insanların kendi topraklarında teröristlerden arındırıp yaşam haklarını temin etmek içindir aynı Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi. Zeytin Dalı Harekatının amacının ülkemizin ve komşularımızın toprak bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmek, terör örgütü ve onun destekçileri tarafından hedef alınan huzur ve barış ortamını korumak bozulan yerlerde tekrar sağlamak olduğu "Dünya Beşten Büyüktür" diyerek mazlum ülkelerin ve mazlum insanların başta yaşam hakları olmak üzere tüm insani haklarını, huzurunu, barışını, güvenliğini, koruma yönünde kararlı bir duruş sergileyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililerimiz tarafından her fırsatta dile getirilmiştir. Zeytin Dalı Harekat’ı bu amaca uygun olarak tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmektedir.