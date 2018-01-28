İçişleri Bakanlığından TTB hakkında suç duyurusu

"Bugün Türkiye'de 3 milyon 454 bin Suriyeli kardeşimiz bulunmaktadır. Kendi topraklarında bir insanın yaşama hakkı en temel hakkıdır. Zeytin DalıHarekatı dabu insanların kendi topraklarını teröristlerden arındırıp yaşam haklarını temin etmek içindir, aynı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi. Zeytin Dalı Harekatı'nın amacının ülkemizin ve komşularımızın toprak bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmek, terör örgütü ve onun destekçileri tarafından hedef alınan huzur ve barış ortamını korumak, bozulan yerlerde tekrar sağlamak olduğu, 'Dünya beşten büyüktür.' diyerek mazlum ülkelerin ve mazlum insanların başta yaşam hakları olmak üzere tüm insani haklarını, huzurunu, barışını, güvenliğini koruma yönünde kararlı bir duruş sergileyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililerimiz tarafından her fırsatta dile getirilmiştir.

Bu açıklamanın, terör örgütü ile onun iç ve dış destekçileri dışında karşılık bulamadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TTB'nin açıklamasında Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "savaş" değerlendirmesi yapılmasının, Türkiye ve Türk milletine alçakça saldırılarda bulunanlar dışında kimseye yararının olmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, yaptıkları açıklamada "terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterdikleri, suçu ve suçluyu övdükleri, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri" gerekçesiyle, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı, bu amaca uygun olarak tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmektedir."

Kamu kurumu niteliğindeki TTB'nin merkez konseyi üyesi şüphelilerin görevlerini kötüye kullanarak, terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösteren, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bir açıklama yaptığı belirtilerek, bunun, hukuk tarafından korunacak yönünün bulunmadığı bildirildi.

- "Görevlerine son verilmesi" istendi

Söz konusu açıklamanın, sadece milletin değil, şüphelilerin temsil ettiği meslektaşlarının da tepkisine neden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Başta terör örgütüyle kahramanca cansiperane mücadele eden kahramanlarımıza, milletimize saygısızlık olan bu açıklamayı sadece terör örgütü mensuplarının, onun siyasi uzantılarının iç ve dış destekçilerinin sahiplendiği dikkate alındığında şüphelilerin kanuna ve birliğin amaçlarına aykırı, suç teşkil eden faaliyette bulunduklarının net bir şekilde anlaşılacağı muhakkaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu açıklamada yer alan hususların, terör örgütünün faaliyetlerini meşru göstermeye yönelik olması, suçu ve suçluyu övmesi, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedenleriyle TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkındaAnkara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma ve ayrıca yine Cumhuriyet Savcılığından, 6023 sayılı Kanun'un ek madde 2/2 uyarınca 'bugüne kadar ambulanslara, hastanelere ateş eden sağlık çalışanlarını, doktorları öldüren terör örgütünü açıkça kınayan' bir açıklama yapamayan Türk Tabipleri Birliğinin merkez konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi amacıyla Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur."

(AA)