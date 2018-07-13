İçişleri Bakanlığından, "1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığa ülkenin idari bölümlere ayrılması yetkisi tanındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı, eksik ve yanlış bilgi içerdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan "ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek" görevine ilişkin haberler yayınlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, eksik ve yanlış bilgi içerdiği vurgulanan açıklamada, bahse konu yetkinin, mülga edilen 1985 tarihli 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yer aldığı belirtildi.

Kanunun 2. maddesinin (g) bendinde "Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek", 9. maddesinin (b) bendinde ise "Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak" ifadelerinin yer aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirtilen görev, 1985 tarihli kaldırılan İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yer alan görev ve yetkilerin tekrarından ibaret olup, yeni bir düzenleme değildir. 1985 sayılı kanunda da sözü edilen görev ve yetkiler, il ve ilçe mülki sınırlarının belirlenmesi ve sınır uyuşmazlıkların giderilmesi amacına ilişkindir."

