İçişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatlanması

İçişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatlanmasında görevlendirme yapacağı ülkeler ile personel sayıları açıklandı.
Bakanlar Kurulunun, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt dışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara, "İçişleri Bakanlığının Yurt dışı Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri" bölümü eklendi.
Bakanlığın yurt dışı teşkilatlarının kurulduğu yer, bağlı olduğu dış temsilcilik ile görev alanına giren diğer ülkeler ve çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı karardaki ilgili tabloda gösterildi.
Buna göre, Bakanlığın 73 ülkedeki teşkilatlarında çalıştırabileceği azami kadrolu personel sayısı 100 olarak belirlendi.
Kararda, İçişleri Bakanlığı yurt dışı teşkilatlarının görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgilere de yer verildi.
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