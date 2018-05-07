İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç Pakistan Parlamentosu'nda

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, resmi ziyaret için geldiği Pakistan'da Ulusal Parlamentoyu ziyaret etti.

Meclis Başkanları Konferansı'nın tüzük çalışmaları için İslamabad'da bulunan Güvenç ve beraberindeki heyet, parlamentodaki genel kurul toplantısına katıldı.

Heyet daha sonra Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık tarafından kabul edildi. Güvenç, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, dün silahlı saldırıya uğrayan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyen Güvenç, ülkeler arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin, İran ve Afganistan'ın kurduğu Meclis Başkanları Konferansı'nın tüzük çalışmaları nedeniyle Pakistan'da bulunan Güvenç, Türkiye'nin konferansa her türlü desteği vereceğini de sözlerine ekledi.

