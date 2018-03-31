İçköyspor Kulübü Başkanı Ölçer:

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi İçköyspor Kulübü geçtiğimiz günlerde Bozüyük İdman Yurduspor maçına çıktıkları pankart sonrası aldıkları tepkilerden dolayı İdman Yurduspor maçına "Terörü lanetliyoruz, milletimiz başı sağ olsun" pankartıyla çıktı.

Bilecik 1. Amatör Lig 26’ncı hafta müsabakasında Bozüyük temsilcisi iki takım Bozüyük İdman Yurduspor ve Bozüyük İçköyspor Bozüyük Sentetik Saha’da karşı karşıya geldi. Maç öncesi İçköyspor futbolcular ellerinde "Sizi unutmuyoruz, her zaman gönlümüzdesiniz. Bozüyük İçköyspor Kulübü" yazılı pankart ile çıktı. Pankartın iki ucunda HDP Bilecik İl Başkanı Ekrem Bedevi ve İçköyspor kamyonculuk yapan Abdulhadi Güzel vardı. Bu şahısların cezaevinde olduğu için açılan pankarta büyük tepkiler gelmişti.

Yaşanan olaylar sonra açıklama yapan İçköyspor Kulübü Başkanı İbrahim Ölçer, sosyal medyada yaptıkları paylaşımdan dolayı cezaevinde olan bu şahısların çocuklarının kulüplerinde oynadığı söyledi. Böyle bir teklifin futbolcularından geldiğini anlatan Ölçer sözlerine şöyle devam etti:

"Perşembe günü pankartlarla sahaya çıktım. Pankartta cezaevinde olan iki abimizin resmi bulunuyor ve ’Sizi unutmuyoruz, her zaman gönlümüzdesiniz. Bozüyük İçköyspor Kulübü’ yazıyordu. Bu pankart için oyuncular bana geldiler. ’Biz bir pankart yapalım’ dediler, sakıncası yoksa olur dedim. Yazacakları yazıyı söylediler ve sakıncası olmadığı söyledim. Sahaya çıktık ama sonra yapılan haberler sonrası sebepsiz yere tepki aldık" dedi.