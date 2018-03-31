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İçköyspor Kulübü Başkanı Ölçer: "Sahaya çıktığımız pankart sonrası sebepsiz yere tepki aldık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 15:16 | Son Güncelleme

Bilecik 1.

İçköyspor Kulübü Başkanı Ölçer: "Sahaya çıktığımız pankart sonrası sebepsiz yere tepki aldık"

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi İçköyspor Kulübü geçtiğimiz günlerde Bozüyük İdman Yurduspor maçına çıktıkları pankart sonrası aldıkları tepkilerden dolayı İdman Yurduspor maçına "Terörü lanetliyoruz, milletimiz başı sağ olsun" pankartıyla çıktı.
Bilecik 1. Amatör Lig 26’ncı hafta müsabakasında Bozüyük temsilcisi iki takım Bozüyük İdman Yurduspor ve Bozüyük İçköyspor Bozüyük Sentetik Saha’da karşı karşıya geldi. Maç öncesi İçköyspor futbolcular ellerinde "Sizi unutmuyoruz, her zaman gönlümüzdesiniz. Bozüyük İçköyspor Kulübü" yazılı pankart ile çıktı. Pankartın iki ucunda HDP Bilecik İl Başkanı Ekrem Bedevi ve İçköyspor kamyonculuk yapan Abdulhadi Güzel vardı. Bu şahısların cezaevinde olduğu için açılan pankarta büyük tepkiler gelmişti.
Yaşanan olaylar sonra açıklama yapan İçköyspor Kulübü Başkanı İbrahim Ölçer, sosyal medyada yaptıkları paylaşımdan dolayı cezaevinde olan bu şahısların çocuklarının kulüplerinde oynadığı söyledi. Böyle bir teklifin futbolcularından geldiğini anlatan Ölçer sözlerine şöyle devam etti:
"Perşembe günü pankartlarla sahaya çıktım. Pankartta cezaevinde olan iki abimizin resmi bulunuyor ve ’Sizi unutmuyoruz, her zaman gönlümüzdesiniz. Bozüyük İçköyspor Kulübü’ yazıyordu. Bu pankart için oyuncular bana geldiler. ’Biz bir pankart yapalım’ dediler, sakıncası yoksa olur dedim. Yazacakları yazıyı söylediler ve sakıncası olmadığı söyledim. Sahaya çıktık ama sonra yapılan haberler sonrası sebepsiz yere tepki aldık" dedi.

"Vatanına milletine bağlı bir spor kulübüyüz"
Kendilerinin "Terörü lanetliyoruz, milletimiz başı sağ olsun" pankartı ile sahaya çıktıklarını ve vatanını milletini bağlı bir spor kulübü olduklarını anlatan Ölçer, "Bizler ’terörü lanetliyor’ pankartıyla da çıktık, ’anneler günü’ pankartıyla da çıktık. Bilecik ilinde belki biz İçköyspor olarak yaptığımızı kimse yapmamıştır. Ayrıca Bozüyük İçköyspor Kulübü olarak her zaman centilmenliği göstermiştir. Ayrıca benim futbolcum gol atmış ardından asker selam duruşunu göstermiştir. Seyircim maçlarda ses sistemi olmamasına rağmen hep bir ağızdan maç önceleri İstiklal Marşı okumuştur. Biz İçköyspor olarak saygı duruşumuzu gösterdik, bundan sonra da göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

İçköyspor Kulübü Başkanı Ölçer:

İçköyspor Kulübü Başkanı Ölçer:

İçköyspor Kulübü Başkanı Ölçer:

İçköyspor Kulübü Başkanı Ölçer:

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