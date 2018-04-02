İçme suyu hasreti sona eriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Çarşamba ilçesinin kırsal kesimindeki üç mahallenin içme suyu hasretinin sona ereceğini söyledi.

Çarşamba ilçesinin Selimiye, Porsuk ve Şeyh Güven Mahalleleri içme suyu inşaatının 3 milyon 500 bin liraya mal olacağına belirten Kamil Demircioğlu, "Çarşamba ilçesinin kırsal kesimindeki üç mahallede 22 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı. Bu yerleşim yerlerinde içme suyu depoları ile terfi binasının inşaat çalışmaları ise yoğun tempoda devam etmektedir” dedi.

Samsun’a bağlı ilçelerin kırsal bölgesindeki mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için göreve talip olduklarını kaydeden Kamil Demircioğlu, "Kırsaldaki mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mahallelerin içme suyu sorunu çözmek için elimizi taşın altına koyduk. Kırsal bölgelerde yıllardır içme suyu hasreti çeken vatandaşlarımızın derdine derman olmak için ne gerekiyorsa yapmaya da kararlıyız" diye konuştu.

Demircioğlu, Selimiye, Porsuk ve Şeyh Güven Mahallelerindeki içme suyu inşaatına 5 Eylül 2017 tarihinde başladıklarını, bu projenin 5 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İçme Suyu Dairesi Başkanı Cihan Güller ise bu proje kapsamında 2 adet 50 metreküp içme suyu deposu, 1 adet 100 metreküp içme suyu deposu ile 1 adet sondaj binasının yapılacağını kaydetti.

Öte yandan, proje kontrolörü İnşaat Mühendisi Yunus Emre Özyazıcı, Çarşamba ilçesi Selimiye, Porsuk ve Şeyh Güven Mahallelerinde incelemelerde bulunarak inşaat çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkilerinden bilgi aldı.