İçtimada darbe yapıldığı söylenmiş

Silahlıkta bulunduğu esnada Yılmaz'ın buraya gelerek 30 piyade tüfeği istediğini belirten S.D, "Tüfekleri önce vermek istemedik ancak albay elini belindeki silahına götürerek, 'Ben sizin komutanınızım, derhal silahları vereceksiniz' dediği için vermek zorunda kaldık. Silahları beyaz renkli bir araca yükledik. Hasan Yılmaz, cebinden bir bez çıkararak aracın kapısını bu bezle açtı, araca binerek bölgeden uzaklaştı." diye konuştu.

İlerleyen saatlerde karargahtaki erlerin yemekhaneye götürüldüğünü anlatan S.D, burada karşılaştığı astsubay Cuma Aygün'ün, "Bu bir darbe girişimi, kesinlikle verilen emirlere uymayın" diyerek kendilerini uyardığını ifade etti.

Kendisini nöbet kulübesine gönderen bir rütbelinin, polisin gelmesi halinde kendisini uyarmasını istediğini kaydeden S.D, "Çevik kuvvet polisi geçerken bu rütbeliyi ikaz ettim ve kendisi hemen yere yattı. İlerleyen saatlerde koğuşlar bölgesine gittim, komutanlarımız gelince durum normale döndü." ifadelerini kullandı.

- Sabah olunca darbeciler kaçmış

Tanık M.A. ise olay gecesi içtima sırasında tanımadığı bir albayın TSK'nın yönetime el koyduğunu, yeni komutanın da kendisi olduğunu söylediğini aktardı.

Söz konusu albayın açıklamalarının ardından karargahın kritik yerlerine silahlı askerleri yerleştirmek için içtima alanındaki erlerden gruplar oluşturulduğunu belirten M.A, tanımadığı bir binbaşının ise polis özel harekat ekiplerinin içeri girmesine izin verilmemesini emrettiğini bildirdi.

Tanık M.A, "Bu binbaşı, sivillerin karargaha girmesi halinde önce uyarılmasını, dikkate almamaları halinde ise onlara ateş edilmesi emrini verdi. Bulduğum ilk fırsatta bu subayın yanından uzaklaştım. Darbe girişimi püskürtülünce tanımadığımız bu subaylar, sabah saatlerinde otoparktaki araçlarına binerek karargahtan kaçtılar." dedi.

Duruşmaya, 2 Temmuz Pazartesi günü devam edilecek.

