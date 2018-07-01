HABER

"İdam cezası için yasa teklifi vereceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Ne hadım ne hapis cezası, tek seçenek idam olmalıdır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör ve cinsel istismar suçlarının faillerinin idamla cezalandırılmaları gerektiğini belirterek, parti olarak bu konuda yeni yasama döneminde TBMM'de yasa teklifinde bulunacağını bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, partisinin bir otelde düzenlenen Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı.

Destici, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının toplumla birlikte kendilerini de derinden üzdüğünü belirtti.

Destici, Türkiye'nin bu tür vahşet olaylarından kurtulması gerektiğine işaret ederek, "Bunun tedbirlerinin ivedi olarak alınması ve bununla ilgili cezaların tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Ne hadım ne hapis cezası, tek seçenek idam olmalıdır." ifadesini kullandı.

Türk askerini, polisini ve sivil vatandaşlarını şehit eden teröristlere de idam cezası verilmesini isteyen Destici, BBP olarak yeni yasama döneminde TBMM'de idam cezasının getirilmesi için yasa teklifi vereceğini kaydetti.

PARTNERGerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!Gerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!
YKS'nin ikinci oturum heyecanı (2)YKS'nin ikinci oturum heyecanı (2)
Denizcilik ve Kabotaj bayramı İstanbul'da kutlandıDenizcilik ve Kabotaj bayramı İstanbul'da kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi MKYK

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Organ Nakil Koordinatörü'nün başına gelen akıl almaz kaza: Bir kez daha anladım

Organ Nakil Koordinatörü'nün başına gelen akıl almaz kaza: Bir kez daha anladım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.