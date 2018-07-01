"İdam cezası için yasa teklifi vereceğiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör ve cinsel istismar suçlarının faillerinin idamla cezalandırılmaları gerektiğini belirterek, parti olarak bu konuda yeni yasama döneminde TBMM'de yasa teklifinde bulunacağını bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, partisinin bir otelde düzenlenen Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı.

Destici, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının toplumla birlikte kendilerini de derinden üzdüğünü belirtti.

Destici, Türkiye'nin bu tür vahşet olaylarından kurtulması gerektiğine işaret ederek, "Bunun tedbirlerinin ivedi olarak alınması ve bununla ilgili cezaların tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Ne hadım ne hapis cezası, tek seçenek idam olmalıdır." ifadesini kullandı.

Türk askerini, polisini ve sivil vatandaşlarını şehit eden teröristlere de idam cezası verilmesini isteyen Destici, BBP olarak yeni yasama döneminde TBMM'de idam cezasının getirilmesi için yasa teklifi vereceğini kaydetti.

