"İdam cezası vatan hainleri için hafif kalır"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan özel harekat polisi Hüseyin Göral'ın annesi Melahat Göral, oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor. Şehidin Elazığ'da yaşayan annesi Melahat Göral, AA muhabirine, oğlunun vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele ederken, kalbinde vatan ve bayrak sevgisiyle şehit olduğunu belirtti. Oğlunun çok sevdiği üniformasına doyamadan, geride bebeğini, yakınları ile sevenlerini bırakarak şehit olduğunu kaydeden Göral, şunları anlattı: "Benim yavrum öyle bir insandı ki hiç kimseyi o yaşına kadar incitmemişti. Çevresindeki herkes ondan çok memnundu. Daha 26 yaşında öylesine çalışkan ve ülkesine onca yararlı bir insandı. Oğlum o kadar vatanseverdi ki bir şekerlik ya da yüzük alsa üzerinde mutlaka ay yıldız olurdu. Çantasına kadar, evine her ne alırsa üzerinde ay ile yıldız vardı. O kadar vatanına ve bayrağına bağlıydı. Bir gün kendisine, 'yavrum özel harekat çok tehlikeli, istifa ette gel' demiştim. Yanımdan ayrıldıktan sonra, 'anneme bak, şehit olacağım niye istifa edeyim' demiş. Hep, 'anne bana ihtiyaç var, benim gitmem lazım' derdi."

\ - Torunuyla teselli buluyor Şehadetinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen evladını kaybetmenin derin üzüntüsünün, hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade eden Göral, en büyük tesellisinin, oğlundan geriye kalan torunu olduğunu dile getirdi. Torun sahibi olacağını hain darbe girişiminin öncesindeki sabah oğlundan öğrendiğini aktaran Göral, bu müjdeli haberin sevincini ziyadesiyle yaşayamadan hayatlarını kabusa döndüren elim olayın gerçekleştiğini söyledi. Anne Göral, şöyle konuştu: "Bize bu acıyı yaşatan o insanlar da aynı acıyı tatsınlar. Çocuğumun ne suçu vardı? Yavrumun yavrusu tüyü bitmeden yetim kaldı, şimdi çok şükür büyüdü ama öyle bir oğul, öyle bir genç hiç daha yok. Oğluma sebep oldular, öyle bir gence."

\ - "İdam cezası onlar için hafif kalır" Anne Göral, kendisine anlatılanlara göre, darbe girişiminin yaşandığı gece oğlunun görev yaptığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına çağrılması üzerine bayram izninde olmasına rağmen bir an olsun beklemeksizin arabasıyla yola çıktığını aktardı.