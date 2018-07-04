İdam gelecek mi? Eylül ve Leyla'nın acısı idam cezasını gündeme getirdi!

Türkiye son günlerde iki minik yavrunun acı haberleri ile sarsıldı. Eylül'den sonra Leyla Aydemir'in de ölüm haberi geldi ve idam sesleri yükselmeye başladı. İki acı ölüm sonrası idam cezasının geri gelmesi konusunu yeniden kamunun gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir vatandaşın kendisine sorduğu idam cezası gelecek mi sorusuna yanıt verdi.

İDAM GELECEK Mİ SORUSUNA YANIT

Ankara’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na gitmekte olan Cumrhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer Hacıosman’da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaştı. Bir kadın, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getirdi. “Yavaş, yavaş” yanıtını veren Erdoğan, “Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” diye konuştu.

BERNA LAÇİN'İN İDAM MESAJINA SORUŞTURMA!

Oyuncu Berna Laçin, cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıktı. Berna Laçin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Halkın Dini Değerlerini Aşağılama’ suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.