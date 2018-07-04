HABER

İdam gelecek mi? Eylül ve Leyla'nın acısı idam cezasını gündeme getirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 11:49 | Son Güncelleme

Türkiye Eylül ve Leyla'nın acı akıbeti ile ayağa kalkmış durumda. Eylül'ün ardından Leyla'nın da ölüm haberinin gelmesi idam cezasını yeniden gündeme getirdi. İdam cezası isteği dile getirilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan idam ile ilgili soruya yanıt verdi.

İdam gelecek mi? Eylül ve Leyla'nın acısı idam cezasını gündeme getirdi!

Türkiye son günlerde iki minik yavrunun acı haberleri ile sarsıldı. Eylül'den sonra Leyla Aydemir'in de ölüm haberi geldi ve idam sesleri yükselmeye başladı. İki acı ölüm sonrası idam cezasının geri gelmesi konusunu yeniden kamunun gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir vatandaşın kendisine sorduğu idam cezası gelecek mi sorusuna yanıt verdi.

İDAM GELECEK Mİ SORUSUNA YANIT

Ankara’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na gitmekte olan Cumrhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer Hacıosman’da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaştı. Bir kadın, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getirdi. “Yavaş, yavaş” yanıtını veren Erdoğan, “Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” diye konuştu.

BERNA LAÇİN'İN İDAM MESAJINA SORUŞTURMA!

Oyuncu Berna Laçin, cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıktı. Berna Laçin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Halkın Dini Değerlerini Aşağılama’ suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldıBerna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

TÜRKİYE'DE ÖLÜM CEZASININ TARİHİ

Türkiye'de ölüm cezası, 1984'ten beri fiilen ve 2004'ten beri hukuken bulunmamaktadır. Ölüm cezası önce 2001'de savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar için kaldırılmış, 3 Ağustos 2002'de "Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar hariç" şartı ile kaldırılmıştır. 7.5.2004 tarihli 5170 sayılı kanun ile anayasadan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, 14.7.2004 tarihli 5218 sayılı kanunla Türk Ceza Kanunu'ndan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, böylece ölüm cezası Türk Hukuku'ndan tamamen kaldırılmıştır.

1500-2000 İDAM CEZASI

Türkiye’de 1920'de Meclisin kuruluşundan, 1984'te ölüm cezalarının fiilen kaldırılmasına kadar geçen 64 yıllık dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ve infazı gerçekleştirilen ölüm cezası kararı sayısı 712'dir. Bunlardan 15'i kadın hükümlüdür. Ancak bu rakama İstiklal Mahkemeleri'nin, Meclis’i devre dışı bırakarak aldığı idam kararları dahil değildir. Meclise gelmeden İstiklal Mahkemeleri tarafından verilen en az 1500 - 2000 civarında idam kararı bulunduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye'de, cezası infaz edilen son idam mahkûmu, 25 Ekim 1984'te infaz edilen Hıdır Arslan'dır. Ekim 1984'ten itibaren mahkemeler tarafından verilen ölüm cezaları Meclis’te onaylanmadığı için infaz edilmemiş, 1991 yılında çıkarılan bir afla 500 civarında ölüm cezası dosyası, 10 yıl ağır hapse dönüştürülmüş ve 2002'deki yasayla da fiilen uygulanmamış olan tüm idam kararları, ömür boyu hapse dönüştürülmüştür. Bunlar arasında, Abdullah Öcalan'ın 29 Haziran 1999'da çarptırıldığı, 25 Kasım 1999'da Yargıtay tarafından onanan ölüm cezası da vardır.

İdam cezası mı gelecek? Erdoğan'dan flaş yanıt: Yavaş yavaşİdam cezası mı gelecek? Erdoğan'dan flaş yanıt: Yavaş yavaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
idam cezası idam gelecek mi Ölüm Cezası

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!

Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Talih kuşu kimlere konacak? (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Talih kuşu kimlere konacak? (MPİ canlı çekiliş)

Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı

Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.