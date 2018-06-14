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İDDEF, 13 bin 78 sofra kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:28 | Son Güncelleme

Ramazan kampanyası çerçevesinde yardım faaliyetleri, 33 ülkede 250 bin kişiye kardeşlik bilincinin pekiştirilmesi amacıyla iftar verildi ve ihtiyaç sahipleri için 13 bin 78 sofra kuruldu - Bağış yapmak isteyenler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden kampanya için hazırlanan bölüme ve ilgili hesap numaralarına EFT/havale yolu, ya da şube merkezlerine yardımlarını ulaştırabilecek

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazan ayında 33 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ulaştı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında "Bu sofrada senin de tuzun olsun" sloganıyla gerçekleşen kampanya kapsamında, bağışlar Afrika, Asya ve Balkanlar olmak üzere 33 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine götürüldü.

Ramazan kampanyası çerçevesinde 33 ülkede 250 bin kişiye, kardeşlik bilincinin pekiştirilmesi amacıyla iftar verildi ve "ümmet iftar sofraları" kuruldu.

Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine 13 bin 78 sofra kuruldu. Ramazan ayı boyunca ailelere gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtıldı.

Hayırsever bağışçıların teslim ettiği zekat ve fitre bağışları ise on binlerce yoksul, talebe ve yetime ulaştırılarak, çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi.

- Hedef 100 bin sofra kurmak

İDDEF, ramazan ayından sonra da devam edeceği kampanya kapsamında yıl sonuna kadar 100 bin sofra kurmayı hedefliyor.

Bağış yapmak isteyenler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden kampanya için hazırlanan bölüme ve ilgili hesap numaralarına EFT/havale yolu, ya da şube merkezlerine yardımlarını ulaştırabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Asya Afrika Balkanlar İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ramazan ayı

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