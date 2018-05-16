İDDEF, ramazanda 33 ülkedeki muhtaçlara ulaşacak

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazanda hayırseverlerin bağışlarını Afrika, Asya ve Balkanlar'daki 33 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ramazan kampanyası "Bu sofrada senin de tuzun olsun" sloganıyla yürütülecek.

Ramazanda toplanacak zekat, fitre ve yardımlar, Afrika, Asya ve Balkanlar'daki 33 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ve ilim talebelerine aktarılacak.

Kardeşlik bilincinin pekiştirilmesini amacıyla kurulacak "ümmet iftar sofraları"na da bağış yapılabilecek.

Federasyon susuzluğun en fazla hissedildiği Afrika ve Asya'da "Kimse Susuz Kalmasın, Bir Su Kuyusu da Sen Aç" kampanyasına da hız verecek.

Bağışlar, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da şube merkezlerine yapılabilecek.

