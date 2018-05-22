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İDDEF'ten Filistinli 300 aileye gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, ramazan çalışmaları kapsamında Gazze'de ilk etapta 300 Filistinli aileye iftar yemeği ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ramazan çalışmaları kapsamında Gazze'de 300 aileye iftar yemeği ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, federasyon ramazan ayında hayırsever bağışçılarının desteğiyle Afrika, Asya ve Balkanlar'daki ihtiyaç sahibi Müslümanlara gıda yardımı gönderiyor.

Bu kapsamda iftar ve kumanya dağıtımının hedeflendiği bir diğer nokta ise Gazze oluyor.

Gazze'de "Bu sofrada senin de tuzun olsun" sloganıyla yola düşen İDDEF ekibi, ihtiyaç sahibi Filistinlilerin kapılarını tek tek çaldı ve iftarlık yemek ikramlarını teslim etti. Ekipler, ilk etapta 300 aileye ulaştı.

Ulaştırılan sıcak yemek, İsrail tarafından kara, deniz ve havadan kuşatma altında bulunan Gazze'deki Filistinli çocukların yüzünde tebessüm oldu. Aileler de Türkiye'den gelen yardımlarla oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Hayırseverler, yardımlaşmanın ve dayanışmanın zirveye ulaştığı ve kardeşlik bilincinin pekiştiği ramazanda bir sofra bedeli olan 50 TL karşılığında Filistinlileri sevindirebilir. Ayrıntılı bilgiye, "www.iddef.org" adresinden ulaşılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)

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