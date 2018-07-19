İDDEF'ten kurban organizasyonu

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) bu yıl "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla düzenleyeceği Kurban Bayramı organizasyonunda küçükbaş kurban bedelini 500 lira, büyükbaş hisse bedelini ise 400 lira olarak belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, organizasyon kapsamında hayırseverlerin kurban bağışları Afrika, Asya ve Balkanlar'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

İDDEF, 9 yıldır olduğu gibi bu yıl da hayırseverlerin bağışladığı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları aracı kurum olmadan ilk elden yoksullara ulaştıracak.

Bağışçılarının vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanların, Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak gönülden gönüle bağ kurulması hedefleniyor.

Kurban olma kriterlerini taşıyan kurbanlıklar titizlikle seçilip satın alındıktan sonra bağışçıların vekaletleri toplanacak.

Kurbanlar, bayramın ilk günü İslami usul ve kaidelere göre kesilerek, SMS yoluyla bağışçılara bilgi verilecek.

Kurban bağışları "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da federasyonun 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.

