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İddialar üzerine YÖK harekete geçti! Görevden alındı!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 14:35 | Son Güncelleme 1 saat önce

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ün, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı eşi Prof. Dr. Zeynep Türk görevinden alındı

Yükseköğretim Kurulu'nca ( YÖK), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'e yönelik "önemli kadrolara yakınlarının yerleştirildiği" iddiaları üzerine, Türk'ün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı eşi Prof. Dr. Zeynep Türk görevinden alındı.

İDDİALAR ÜZERİNE YÖK HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgiye göre, Rektör Prof. Dr. Türk'ün "eşinin ve yakınlarının üniversitedeki önemli kadrolara yerleştirildiği" iddiaları üzerine YÖK harekete geçti.

Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin dekanlığını yapan Prof. Dr. Zeynep Türk, YÖK tarafından görevinden alındı.

(AA)

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YÖK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk' Prof. Dr. Zeynep Türk

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
BUNDA NE VAR ,HÜKÜMETTE YENİİŞE GİRENLERİN HEPİSİ AKRABA EŞ DOST.ONLARA DOKUNAN YOKMU.SIKAR BİRAZ.
DİĞER ÜNİVERSİTELERDE DE YANLIŞ ATAMALAR VARSA AYNEN BU İŞLEM UYGULANMALIDIR.
BAŞAK YERE DEKAN YAPARLAR ENDİŞE ETMEYİN.
Bu devletarada batarsa bu koltuklar sizi kurtarmaz. Bu anlayış da bu devleti batırır. Bir an önce kendinize gelin. Koca prof olmuşsunuz torpille geldiğin makamda yediğin paranın haram olduğunu göremiyorsunuz. Gözünüzü toprak doyursun ne diyelim.
"Bal tutan parmağını yalar" atasözü tam da bu günler için söylenmiş.
bırakın bu tarafsızlık ayaklarını be.biz bilmiyormuyuz kendi yakınlarınızı bir yerlere yerleştirmek için uyguruk sınavlar düzenlediğinizi,işsiz garibanlarında bir ümitle koştuklarını,sonunda içlerinden sınavı başarı ile geçenlerin bile,kazanamadı damgası yediklerini.gövde gösterisi yaparak namuslu ayaklarına yatmayın.
sanki kendileri 15 yıldır aynı boku yememişler gibi,adalet dağıtır havasına girmişler.
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