"İddiaları ancak kendisini bağlar"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, partisinin eski Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur'un açıklamalarının sadece kendisini bağladığını bildirdi.

Karabulut yaptığı yazılı açıklamada, dün bazı gazeteler ve haber sitelerinde Hakkı Öznur'un, BBP ve Alperenleri itibarsızlaştıracak söylemlerinin haber yapıldığını belirtti.

Referandumunda BBP'nin "evet" oyu kullandığını aktaran Karabulut, partisinin, kamuoyunun önünde şeffaf bir süreç yaşadığını, Alperen Ocakları, Kadın Kolları, parti il ve ilçe yöneticileri, başkanları ile Merkez Karar Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin yaptıkları istişareler sonucu, 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nda yer alınması yönünde karar verildiğini ifade etti.

Kurulların, istişarelerde, tüm yetkilendirme ve tasarruf görevini Genel Başkan Mustafa Destici'ye verdiğini anlatan Karabulut, "açıklamalarıyla BBP ve Alperen camiasını usandıran" Hakkı Öznur ile siyaseten birlikteliklerinin 1,5 yıl önce sona erdiğini vurguladı.

Karabulut, şunları kaydetti: