ide okullarından etkileşimli sınıf konsepti

İSTANBUL (AA) - ide okulları, etkileşimli sınıf konsepti ile eğitim teknolojileri alanında farklı bir deneyim sunuyor.

ide okullarından yapılan açıklamaya göre, teknoloji altyapısı ve araçları ile interaktif bir öğrenme ortamı sunulan etkileşimli sınıf konseptinde, öğretmen-öğrenci dahil olmak üzere sınıftaki farklı bileşenler uyum içerisinde çalışabiliyor.

Bu farklı bileşenlerden kastedilen sadece etkileşimli tahta ve sınıf içerisinde kullanılan yazılımlar değil, aynı zamanda öğretmenin dersi sıkıntısız bir şekilde anlatabilmesini ve doğru materyalleri seçebilmesini de kapsıyor.

ide'de öğretmenler, kendi bilgisayarında hazırladığı bir çalışmayı sunabilmesi için gerekli yazılımların yanı sıra eğitime yönelik farklı teknolojileri de bir arada kullanıyor. Ancak, yazılım kendi başına tek taraflı işleyen bir ürün değil, yazılımla birlikte öğretmenin kullandığı bilgisayar, öğrencinin kullandığı tablet ve sınıf içlerindeki etkileşimli tahta gibi donanımların birbiriyle uyum içerisinde olması gerekiyor.