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İdealist gençler Rektör Karcoşkun’u ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:20 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İdealist Gençler Topluluğu öğrencileri, topluluk başkanı Mehmet Safi Soydoğan’ın öncülüğünde Rektörü Prof.

İdealist gençler Rektör Karcoşkun’u ziyaret etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İdealist Gençler Topluluğu öğrencileri, topluluk başkanı Mehmet Safi Soydoğan’ın öncülüğünde Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti.
Öğrenciler topluluk olarak yaptıkları çalışmalardan söz ederek, planladıkları sosyal etkinliklerle ilgili Rektör Karacoşkun’a bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’da öğrencilere, yapacakları kültürel etkinliklerde destek olacaklarını dile getirdi ve önerilerini öğrencilerle paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tamamının başı kapalı ilginç ne oluyor bu millete doğru yolumu buluyorlar yoksa yolda gibi mi görünüyorlar ????
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