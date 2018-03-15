İdealist gençler Rektör Karcoşkun’u ziyaret etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İdealist Gençler Topluluğu öğrencileri, topluluk başkanı Mehmet Safi Soydoğan’ın öncülüğünde Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti.

Öğrenciler topluluk olarak yaptıkları çalışmalardan söz ederek, planladıkları sosyal etkinliklerle ilgili Rektör Karacoşkun’a bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’da öğrencilere, yapacakları kültürel etkinliklerde destek olacaklarını dile getirdi ve önerilerini öğrencilerle paylaştı.