HABER

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 23:00 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib ilinde, bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, en az 25 kişi de yaralandı.

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezinde adliye binası yakınındaki ilçe hastanesi önünde bomba yüklü bir aracın patlatıldığını söyledi.

Yusuf, ilk belirlemelere göre saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 25 kişinin de yaralandığını kaydetti. Olayın ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç da zarar gördü. (AA)

Mardin'de korkutan patlama!Mardin'de korkutan patlama!
Güne damga vuran kare!Güne damga vuran kare!
Röportaj yerine 'kürtaj' diyen amca yine ortaya çıktı!Röportaj yerine 'kürtaj' diyen amca yine ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib patlama bomba bombalı araç

En Çok Okunan Haberler

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

İstanbul Ümraniye'de iki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı!

İstanbul Ümraniye'de iki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.