İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

Suriye'deki İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Serakib ilçesinin Kefer Battih köyünde savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 20 sivil yaşamını yitirdi.
İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, bölgede okuldan çıkan bir grup öğrenci savaş uçaklarının hedefi oldu. Uçak sesini duyarak bir mağaraya kaçan çocukların buna rağmen hava saldırısında hayatını kaybettiği öğrenildi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine açıklamasında, saldırıda 16'sı çocuk 3'ü kadın 20 sivilin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığı söyledi.
Muhaliflere bağlı Uçak Gözlemevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hımeymim üssünden havalanan Rus savaş uçakları Serakib ilçesi ve çevre köylerine saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.
Sivil savunma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Son 11 günde, İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 56 sivil hayatını kaybetti, 62 sivil yaralandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti.
"Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
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