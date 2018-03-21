İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

Muhaliflere bağlı Uçak Gözlemevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hımeymim üssünden havalanan Rus savaş uçakları Serakib ilçesi ve çevre köylerine saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, bölgede okuldan çıkan bir grup öğrenci savaş uçaklarının hedefi oldu. Uçak sesini duyarak bir mağaraya kaçan çocukların buna rağmen hava saldırısında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti.

"Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.