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İdlib halkından Doğu Gutalılara kan bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib iline bağlı Marretinuman ilçesindeki siviller, bölgeye göç ettirilen Doğu Gutalılara, kan bağışı kampanyasıyla destek oldu

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'deki bazı siviller, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında yaralanan ve zorunlu tahliyelerle bölgeye göç eden Doğu Gutalılar için kan bağışı kampanyası başlattı.

İdlib'in Marretinuman ilçesindeki siviller, Esed rejiminin bölgeye son günlerde düzenlediği saldırılarda yaralananlar ve aynı zamanda Doğu Guta'dan gelen yaralılara destek olmak için kan bağış kampanyası düzenledi.

"Kan ver hayat ver" adı verilen kampanyayı bölge halkına duyurmak için camilerden anons yapıldı.

İlçedeki kan bankasına gelen Marrali Abdülkader İsmail, "Doğu Gutalı yaralı kardeşlerimiz için kan bağışında bulunuyoruz. Onlar bizim vatandaşımız ve devrim arkadaşlarımız. Onların uğuruna canımız ve malımız feda olsun." dedi.

- "Vermiş oldukları mücadeleye karşın onlara ne yapsak azdır"

Kan bağışında bulunan bir diğer sivil Ebu Hamza, "Doğu Gutalı yaralı kardeşlerimize bağışta bulunduğumuz her kan damlası ulaşır. Vermiş oldukları mücadeleye karşın onlara ne yapsak azdır." diye konuştu.

Mervan El Hasan da "Doğu Gutalı kardeşlerimiz Kendi vatanında yabancı olduklarını hissetmemek için bu kampanyaya ile destek onlara vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya garantörlüğünde varılan zorunlu tahliye anlaşması gereği, İdlib, Halep ve Hama bölgelerine 50 binden fazla sivil göç etti.

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Anahtar Kelimeler:
doğu guta kan kampanyası

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