İdlib ve Doğu Guta saldırıları kınandı

İSTANBUL (AA) - Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), İdlib ve Doğu Guta saldırılarını kınadı.

Fatih Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, ellerinde, "İdlib ve Doğu Guta'da ki katliamlara sessiz kalmak suçtur" yazılı dövizler taşıyarak, Suriye'deki İdlib ve Doğu Guta'ya yapılan saldırıları protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, Suriye'deki insanların yaşadığı zulme 7 yıldır sürekli dikkati çekmeye çalıştıklarını belirterek, zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olduklarını her vesileyle ilan ettiklerini söyledi.

Hak, hukuk, insan hakları, hukuk devleti, vicdan hakları gibi kavramların çok yoğun bir şekilde tüketildiği bir dünyada olduklarını ifade eden Kaya, "Müslümanlar Doğu Guta'da, İdlib'de, Hama'da aslında sadece Suriye'de değil, Afganistan'da, Irak'ta, Arakan'da, Doğu Türkistan'da bütün yeryüzü coğrafyasında zalimlerin vahşi zulümleriyle karşı karşıyalar. Bizler aslında bu tabloya şaşırmıyoruz ama bu noktada bir gerçeğin altının bir daha çizilmesini istiyoruz. Bütün bu zulümler yaşanırken boş gözlerle seyretmek, görmezden gelmek, yok saymak insanlıkla bağdaşır mı? Müslümanlıkla bağdaşır mı? Hayır, asla Müslümanlar zulme boyun eğemez, sessiz kalamazlar." diye konuştu.