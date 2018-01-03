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İdlib'de 2 haftada 58 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 14:30 | Son Güncelleme 57 dakika önce

- İdlib Beyaz Baretliler Müdürü Yusuf: - "17 Aralık'tan itibaren Esed rejimi ve Rusya 200'den fazla hava saldırısı yaptı, 96 varil bombası kullanıldı" - "Saldırılarda yaşamını yitiren 58 sivilden 13'ü çocuk, 17'si kadın"

İDLİB (AA) - Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneyine son iki haftada Esed rejimi ve Rusya tarafından düzenlenen hava saldırılarında 58 sivil hayatını kaybetti, 160 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Aralık 2017'den itibaren Esad rejimi ve Rusya'nın 200'ü aşkın hava saldırısında bulunduğunu belirtti.

Hava saldırıları sonucunda 17'si kadın, 13'ü çocuk 58 kişinin öldüğünü belirten Yusuf, toplam 160 kişinin yaralandığını, bunların 70'den fazlasının kadın ve çocuk olduğunu ifade etti.

Kullanımı yasak fosfor, napalm, vakum ve varil bombalarının kullanıldığını vurgulayan Yusuf, saldırıların büyük ölçüde sivil yerleşim yerlerine yapıldığını kaydetti.

Yusuf, "Son iki haftada 200'den fazla hava saldırısı yapıldı. 96 varil bombası kullanıldı. Karadan karaya da 759 roket saldırısı yapıldı." şeklinde konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Esed rejimi ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

(AA)

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