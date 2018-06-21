İdlib'de bombalı saldırı: 5 ölü, 35 yaralı

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilinin batı girişinde Suriye Kızılayının bulunduğu caddede art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 5 sivil yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Muhammed Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin batısında bir motosiklet ve bir araca yerleştirilen bombaların peş peşe patlatıldığını söyledi.

Saldırıda biri Sivil Savunma görevlisi 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, en az 35 kişinin yaralandığını belirten Hac Yusuf, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.

Patlamalar nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç zarar gördü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

