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İdlib'de hastane ve camilere hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bir hastane ve üç camiye hava saldırısı düzenlendi

İDLİB (AA) - Suriye'de savaş uçakları, Türkiye sınırındaki İdlib'de hastane ve camileri vurdu.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib içine haftalardır süren yoğun hava saldırıları (dün) gece Maaretinuman'da bir hastane ve kent merkezindeki üç camiyi hedef aldı" dedi.

Yusuf, saldırıların sivillerin psikolojisini bozmayı amaçladığına dikkati çekerek, "Oysa hastaneler ve ibadethaneler, dokunulmazlığı en yüksek yerler olmalı" diye konuştu.

Saldırıya ilişkin AA'ya bilgi veren, muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti'nin Sağlık Bakanı Firas Cundi de gece saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü Maaretinuman merkez hastanesi ve çevresine savaş uçaklarının 7 saldırı düzenlediğini belirtti. Cundi, "Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda can kaybı yaşanmadı, çok sayıda yaralı var. Hastane hizmet dışı kaldı." dedi.

Bu arada, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in farklı noktalarına yönelik yoğun hava ve füze saldırıları sivil savunma ekiplerinin tespit ve yardım çalışmalarını zorlaştırdığı için bölgeden bilgi akışı yavaşladı.

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