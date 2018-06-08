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İdlib'de hava saldırısı: 20 ölü, 80 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 00:07 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib ilindeki hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 20 sivil hayatını kaybetti, 80 sivil yaralandı - Muhaliflere ait uçak gözlemevi: - "Hava saldırılarını Lazkiye'den kalkan SU 24 tipi Rus savaş uçakları gerçekleştirdi"

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içerisinde yer alan Zerdene köyündeki hava saldırılarında ilk belirmelere göre en az 20 sivil yaşamını yitirdi, 80 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde İdlib ilinin kuzey kırsalındaki Zerdene köyüne hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Yaralılar arasında 5 Sivil Savunma görevlisinin de olduğunu belirten Hac Yusuf, "İdlib'in Zerdene köyündeki pazar yerine ve bir caminin yakınına düzenlenen hava saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti, 80 sivil yaralandı." dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden yapılan açıklamada, "Hava saldırılarını Lazkiye'den kalkan SU 24 tipi Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı Suriye

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