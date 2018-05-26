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İdlib'de patlama: 2 ölü 50 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib il merkezinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib il merkezinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil yaşamını yitirdi, 50 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini söyledi.

Yusuf, "Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 50 kişi yaralandı." dedi

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, patlamada çevredeki çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

Saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

Öte yandan geçen ay İdlib il merkezinde bir hastanenin önünde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Sivil Savunma suriye idlib

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