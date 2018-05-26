İdlib'de patlama: 2 ölü 50 yaralı

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib il merkezinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil yaşamını yitirdi, 50 sivil yaralandı.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini söyledi.
Yusuf, "Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 50 kişi yaralandı." dedi
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, patlamada çevredeki çok sayıda bina ve araç hasar gördü.
Saldırıyı henüz üstelenen olmadı.
Öte yandan geçen ay İdlib il merkezinde bir hastanenin önünde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.
Son dakika! Kiev'de bomba paniği!
Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!
Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı
Rus uzman: Diğer ülkelerinin askerleri gay barlarda otururken Türk ordusu gerçekten savaşıyor!
Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!
Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum