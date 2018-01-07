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İdlib'de patlama: 30 ölü

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 22:03 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Kent merkezinde meydana gelen 4 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 70'in üzerinde kişi yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen 4 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği, 70'in üzerinde kişinin yaralandığı belirtildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, il merkezinde park halindeki otomobillerin bulunduğu bölgede art arda 4 patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle çevredeki binalar da zarar gördü.

Yetkililer, patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtiyor.

(AA)

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