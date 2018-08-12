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İdlib'de patlama: 32 ölü, 45 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 14:41 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib ilinin Sermada ilçesinde meydana gelen patlamada 32 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'de İdlib iline bağlı Sermada ilçesinde medyana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamda, "Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede sabah 4 sularında büyük çaplı patlamalar meydana geldi." dedi.

Hac Yusuf, "Patlama sonucunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı, 32 sivil hayatını kaybetti, en az 45 kişi yaralandı." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarında 13 sivilin enkaz altından kurtarıldığını ifade eden Yusuf, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, çevredeki çok sayıda bina ve aracın hasar gördüğünü söyledi.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer patlamanın nedenini araştırıyor.

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İdlib sermada

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