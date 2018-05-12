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İdlib'de patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 22:44 | Son Güncelleme

Bomba yüklü bir aracın hastane önünde patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, en az 25 kişi de yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib ilinde, bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, en az 25 kişi de yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezinde adliye binası yakınındaki ilçe hastanesi önünde bomba yüklü bir aracın patlatıldığını söyledi.

Yusuf, ilk belirlemelere göre saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 25 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Olayın ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç da zarar gördü.

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İdlib patlama Suriye

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