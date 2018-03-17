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İdlib'de yeni gözlem noktası için çalışmalara başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:09 | Son Güncelleme

TSK unsurlarınca, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 4 No'lu gözlem noktasının oluşturulması için çalışma başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 4 No'lu gözlem noktasının oluşturulması için faaliyetlerin başlatıldığı bildirildi.

Astana anlaşmaları kapsamında TSK'nin 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde 4 No'lu gözlem noktasının tesis edilmesi faaliyetlerinin başlatıldığı belirtildi.

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12 ekim 2017 Astana Genelkurmay Başkanlığı İdlib TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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