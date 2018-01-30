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İdlib'deki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 23:48 | Son Güncelleme

- Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya düzenlenen terör saldırısında şehit olan sivilin, DSİ mensubu Yasin Tanboğa olduğunu bildirdi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya düzenlenen terör saldırısında şehit olan sivilin, Devlet Su İşleri (DSİ) mensubu olduğunu bildirdi.

Bakan Eroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya yapılan terör saldırısındaki şehidin DSİ mensubu Yasin Tanboğa olduğunu açıkladı.

Bakan Eroğlu, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Zeytin Dalı Harekatı'na katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin Tanboğa şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ağır şekilde, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve milletimizin başı sağolsun."

(AA)

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