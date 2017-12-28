İdlib'e bombardıman sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki gerginliği azaltma bölgelerinden İdlib'de sivil yerleşimlere yapılan hava saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti.

AA muhabirlerinin Sivil Savunmadan (Beyaz Baretliler) aldığı bilgiye göre, muhalif ve rejim karşıtı askeri grupların kontrolündeki İdlib ilinin Temaniye ve Bidama beldesi ile Sırman, Muşeyrife, Sıkeykat, Babuliyn, Han es Subul, Darusselam, Maar Şurin köyleri çok sayıda hava ve kara saldırısının hedefi oldu.

İdlib Sivil Savunma Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf, hava saldırıları sonucu Sırman, Muşeyrife, Sıkeykat ve Babuliyn köylerinde 11, Temaniye beldesinde de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yusuf, "Rusya ve Beşşar Esed rejimine bağlı savaş uçakları sabah saatlerinden beri sivil yerleşim birimlerini yoğun şekilde bombalıyor. Sadece Temaniye beldesine 10'dan fazla uçak saldırısı ve 150'den fazla roket saldırısı yapıldı. Ayrıca saldırılarda uluslararası sözleşmelere göre kullanılması yasak vakum bombalar kullanılıyor." diye konuştu.