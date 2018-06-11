İdlib'e hava saldırıları sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 2 sivil öldü, 24 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının sabah erken saatlerde Binniş, Teftenaz, Marra Mısrın ve Ram Hamdan bölgelerindeki yerleşimlere hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Hac Yusuf, "Sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi, 24 sivil yaralandı." dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin sosyal medyadan saldırılara ilişkin paylaştığı bilgide, "Hava saldırılarını Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları gerçekleştirdi." ifadeleri yer aldı.

Yaralılar, Sivil Savunma ekiplerince çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.

Öte yandan, son dört günde İdlib'de sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında en az 63 sivil yaşamını yitirdi, 100'den fazla sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

