İdlib'e hava saldırısı: 8 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Maar Zita köyünde sivillerin sığındığı bir mağaraya savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında 8 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden bu yana İdlib kırsalının yoğun hava saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Hac Yusuf "İdlib'in güneyindeki Maar Zita köyündeki sivillerin saldırılarından korunmak için sığındıkları mağaraya hava saldırısı düzenlendi. Hava saldırısında aynı aileden beşi çocuk, ikisi kadın toplam 8 sivil hayatını kaybetti." dedi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Muhaliflerin kurduğu uçak gözlemevinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Lazkiye iline bağlı Hımeymim hava üssünden kalkan Rus savaş uçağı İdlib ilinin Maar Zita köyünde saldırı düzenledi." bilgisi yer aldı.

İdlib Beyaz Baretliler Müdürlüğünün yılbaşından bu yana Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarından hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin paylaştığı rakamlara göre, saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın toplam 674 sivil hayatını kaybetti, 4 bin 204 sivil yaralandı.