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İdlib'e karşı Esed-YPG/PKK ittifakı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 14:53 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile ABD arasında YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılmasını öngören mutabakatına karşın Esed rejimiyle askeri bağlarını güçlendiriyor - Örgüt, rejim güçlerinin Halep'in batı kırsalında ve İdlib'de muhaliflere karşı başlatacağı olası operasyonlar için rejim bölgesine bin 300 terörist gönderdi - Zeytin Dalı Harekatı ile Halep'in kuzeybatısındaki Afrin'i kaybeden terör örgütü, böylece ilçenin sınırlarına yeniden yerleşmeyi planlıyor

LEVENT TOK/ADHAM KAKO- Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi arasındaki askeri iş birliği kapsamında yaklaşık bin 300 YPG/PKK'lı terörist, rejimin muhaliflere karşı olası operasyonlarına destek için Halep'e geçti.

Türkiye ile ABD arasında YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılmasını öngören mutabakatın ardından, terör örgütü YPG/PKK'nın rejim ile yakınlaşması devam ediyor.

Daha önce temaslarını güçlendiren taraflar, görüşmelerinde askeri ortaklık, örgüt işgalindeki alanların ekonomik özerkliği, entegrasyonu ve Türkiye’ye karşı iş birliği konularını ele almışlardı.

AA'nın rejim kontrolündeki Halep kentindeki yerel kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, terör örgütü rejim güçleri ve destekçilerinin Halep'in batı kırsalı ve İdlib bölgelerine olası bir operasyonuna destek olmak için ilk defa harekete geçti.

Örgüt, askeri muhaliflere karşı olası operasyonlara katılmak için son iki haftada rejimin kontrolündeki Halep'e yaklaşık bin 300 teröristi yolladı. Bu kapsamda en son 100 kişilik konvoy bugün sabah saatlerinde Münbiç üzerinden Halep'e vardı.

Teröristler, rejim güçlerine destek veren İran destekli yabancı terörist gruplarla birlikte Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Hayyan, Anadan, Hureytan, Ureyme ve Maarat el-Atik ile Daret İzze bölgelerine başlatacağı operasyona katılacak.

Böylece Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Halep'in kuzeybatısında yer alan Afrin ilçesini kaybeden YPG/PKK, ilçenin sınırlarına yeniden yerleşmeyi planlıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'ya yakın internet siteleri daha önceki dönemlerde örgütün, rejimin İdlib ve Halep'teki muhaliflere karşı düzenleyeceği operasyonlara katılacağını öne sürmüştü.

Böylece terör örgütü, rejimin muhaliflere saldırılarına destek vererek rejim ve Rusya ile iyi ilişkilerini güçlendirmeyi planlıyor.

- Rejim ve terör örgütü geçen ay görüşmelerine hız verdi

AA, 16 Temmuz'daki haberinde rejim ve terör örgütünün temaslarının arttığını, örgütün işgalindeki baraj ve bazı enerji sahalarının işletmesinin rejime devri için anlaştığını duyurmuştu.

Daha sonraki günlerde de rejim ve örgüt arasında ilişkiler güçlenmeye başlamıştı.

Rejim ve YPG/PKK'lı teröristler, geçen ay sonunda başkent Şam'da örgütün işgalindeki alanların yönetimine dair detayları görüşmüştü.

AA'nın harita ölçümlerine göre, Esed rejimi Suriye topraklarının yaklaşık 59'unu kontrol ederken terör örgütü YPG/PKK ise ülkenin yaklaşık yüzde 27,7'sini işgal ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Esed Halep İdlib Suriye YPG/PKK

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