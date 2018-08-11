İdlib'e karşı Esed-YPG/PKK ittifakı

LEVENT TOK/ADHAM KAKO- Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi arasındaki askeri iş birliği kapsamında yaklaşık bin 300 YPG/PKK'lı terörist, rejimin muhaliflere karşı olası operasyonlarına destek için Halep'e geçti.

Türkiye ile ABD arasında YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılmasını öngören mutabakatın ardından, terör örgütü YPG/PKK'nın rejim ile yakınlaşması devam ediyor.

Daha önce temaslarını güçlendiren taraflar, görüşmelerinde askeri ortaklık, örgüt işgalindeki alanların ekonomik özerkliği, entegrasyonu ve Türkiye’ye karşı iş birliği konularını ele almışlardı.

AA'nın rejim kontrolündeki Halep kentindeki yerel kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, terör örgütü rejim güçleri ve destekçilerinin Halep'in batı kırsalı ve İdlib bölgelerine olası bir operasyonuna destek olmak için ilk defa harekete geçti.

Örgüt, askeri muhaliflere karşı olası operasyonlara katılmak için son iki haftada rejimin kontrolündeki Halep'e yaklaşık bin 300 teröristi yolladı. Bu kapsamda en son 100 kişilik konvoy bugün sabah saatlerinde Münbiç üzerinden Halep'e vardı.