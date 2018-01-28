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İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 18:18 | Son Güncelleme 23 dakika önce

- Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen hava saldırılarında 14 sivil öldü, en az 30 sivil yaralandı - İdlib Beyaz Baretliler Müdürü Hac Yusuf: - "İdlib semalarından ayrılmayan onlarca Rusya ve Esed rejiminin savaş uçağı var. Bugün 100'den fazla hava saldırısı düzenlediler"

İDLİB (AA) - Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırılar, Rus ve Esed rejiminin uçakları tarafından İdlib'in güneydeki Serakib, Maarretinuman ve Kefrenbil ilçeleri ile Kefer Amin bölgesine düzenlendi. Saldırılarda 14 sivil öldü, en az 30 sivil yaralandı." diye konuştu.

Rusya ve Esed rejiminin İdlib semalarından ayrılmayan onlarca savaş uçağı bulunduğunu dile getiren Hac Yusuf, "Bugün İdlib'in farklı bölgelerine 100'den fazla hava saldırısı düzenlediler." ifadelerini kullandı.

Sivil savunma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Hac Yusuf, yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine götürüldüğünü söyledi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, son 1,5 aydan beri yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya'nın saldırılarına maruz kalıyor.

(AA)

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