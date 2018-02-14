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İdlib'e yönelik hava saldırılarında 7 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 23:10 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib iline bugün düzenlenen hava saldırılarında 7 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'de, İdlib gerginliği azaltma bölgesine bugün düzenlenen hava saldırılarında 7 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaş uçaklarının, Marrethırme köyüne akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı. Has köyündeki çocuk ve kadın hastanesi de vuruldu." dedi.

Sivil Savunma ekiplerince arama-kurtarma çalışmaları sona ermesinin ardından savaş uçaklarının olay yerine yeniden hava saldırısı düzenlediğini söyleyen Hac Yusuf, bazı yaralıların durumunun ağır olmasından dolayı ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Muhaliflere ait Uçak Gözlem Evi görevlisi Hilal Muhammed de "Lazkiye'deki Hımeymin üssünden akşam saatlerinde havalanan Rus savaş uçağı ilk saldırısını Cisir eş Şuğura yakınlarındaki Urum El Cuz köyüne sonraki saldırılarını da Marrethırme köyüne düzenledi". diye konuştu. Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Suriye Geçici Hükümetine bağlı Sağlık Bakanı Firas El Cündi de Has köyündeki hastane saldırısına değinerek," Rus savaş uçakları İdlib'in Has köyündeki çocuk ve kadın hastanesine yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırı nedeniyle hastane hizmet veremez hale geldi." diye konuştu.

İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki en az altı hastane ve sağlık ocağı hava saldırılarına hedef oldu.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen toplantıda Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Baretliler Sivil Savunma

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