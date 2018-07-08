İdlib'in çocuk hafızlarına icazet töreni

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilinin kuzey kırsalındaki Atme kamplar bölgesinde Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayan ve hafızlık icazetini alan 83 kız ve erkek öğrenci için tören düzenlendi.

Türkiye sınırındaki Ataa köyünde, Kur'an-ı Kerim eğitimini bitiren 13 ila 18 yaşlarındaki 83 öğrenci için gerçekleştirilen tören, Kuran tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başladı.

Camide düzenlenen icazet törenine, kız ve erkek hafızlar ile aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim derneğinin yönetim kurulu üyesi Fazıl Harofa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 83 kız ve erkeğin Kuran-ı Kerim hafızlık eğitim serüveninin bir yıl önce başladığını söyledi.

Harofa, erken yaşlarda Kur'an ezberlemenin önemine dikkat çekmek için Hazreti Muhammed'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." hadisini hatırlattı.

Törende yapılan konuşmaların ardından, hafızlara hediyeler verildi.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme kamplar bölgesinde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hava saldırılarından kaçan 600 bin sivil yaşıyor.

