İdlib’te Esad karşıtı gösteri

İdlib’e bağlı Ma’arretü’n-Nu’man kentinde Esad rejimi ve El Nusra terör örgütü karşıtı gösteri düzenlendi.

İdlib’in Ma’arretü’n-Nu’man kentinde cuma namazı çıkışı bir araya gelen yüzlerce Suriyeli, Esad rejimi karşıtı protesto gösterisi düzenledi. El Nusra terör örgütünün bir kolu olan Heyet Tahrir el-Şam ve onun lideri Abu Muhammad al-Julani karşıtı sloganlar atan göstericiler, Suriye bayrakları taşıdı.

Suriye devriminde kararlı olduklarını belirten protestoculardan biri, “Bugün Ma’arretü’n-Nu’man kentinden devrimin devamlılığı ve Duma başta olmak üzere rejimi destekleyen her yeri kınamak için bir gösteri düzenledik. Bugün burada Rusya’nın terörle mücadele bahanesi ile bölgeye girdiğini ve Suriye halkının terörist olmadığını söyledik” dedi.

ABD ve Fransa’nın zafer günlerini beklemeyeceklerini söyleyen gösterici, “Biz yalnızca yüce Allah’ın zaferini bekliyoruz. Çünkü bu ülkelerden hiçbiri gerçekten bizim için burada değiller” diye konuştu.

İdlib’in faklı yerlerinde düzenlenen gösterilerde protestocular Suriye bayrakları ile birlikte Türk bayrakları da taşıyarak, Türk askerinin bölgeye girip oradaki güvenliği de sağlamasını istediklerini belirten sloganlar attılar.